شركتان يابانيتان لن تنسحبا من مشروع سخالين 2 الروسي للغاز

طوكيو-سانا

كشفت صحيفة نيكي اليابانية أن شركتي ميتسوي وميتسوبيشي اليابانيتين ستواصلان مشاركتهما في مشروع سخالين 2 لضخ الغاز الروسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ياباني قوله إن “موقف اليابان في ما يتعلق بمصالحها في سخالين يختلف كثيرا عن موقف أوروبا والولايات المتحدة” مشيرة إلى أنه حسب الوثائق التي حصلت عليها فإن انسحاب الشركات اليابانية من مشروع سخالين 2 سيعود بالفائدة على روسيا والصين.

واتخذت روسيا بعد إعلان الدول الغربية والولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية عليها مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة هذه العقوبات والحد من تأثيراتها على الاقتصاد الروسي.

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