أكثر من ستة ملايين شخص ضحايا فيروس كورونا حول العالم

عواصم-سانا

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم الستة ملايين شخص في حين اقتربت الإصابات من 457 مليوناً منذ بدء تفشي الوباء في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 456220478 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6060895 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 389911128 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 993162 حالة وفاة من أصل 81158705 إصابات تليها الهند مع تسجيلها 515833 حالة وفاة من أصل 42987875 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 654945 حالة وفاة من أصل 29350134 إصابة.

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