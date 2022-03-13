وقفة في جنين تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية بمدينة جنين دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة داخل خيمة الاعتصام في مدينة جنين طالبوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لديه والعمل على إطلاق سراح كل الأسرى ولا سيما المرضى منهم وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية داخل معتقلات الاحتلال بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

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