فنزويلا: مستعدون للحوار مع أوروبا وواشنطن شرط إنهاء العقوبات

كراكاس-سانا

أعربت فنزويلا اليوم عن استعدادها لإجراء حوار مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي شريطة رفع عقوباتهما وإجراءاتهما القسرية الاقتصادية عنها والاعتراف بحكومتها الشرعية.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسنثيا خلال لقائه مسؤءول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.. ان فنزويلا مستعدة لبدء حوار سلمي مع اوروبا مجددا المطالبة برفع التدابير القسرية الأحادية الجانب التي فرضها الاتحاد الأوروبي على كراكاس.

وأضاف بلاسنثيا.. آمل بأن يحترم الأمريكيون سيادة وشرعية حكومتي فالرئيس نيكولاس مادورو هو الرئيس الوحيد والشرعي لفنزويلا.

وأشار إلى أن بلاده لم تطرد شركات النفط الأمريكية لكن هذه الشركات هي التي غادرت موضحا أن فنزويلا تنتج الآن مليون برميل من النفط يوميا وبحلول نهاية العام تتوقع مضاعفة هذا الحجم مع شركاء موثوقين مثل روسيا والصين وإيران.

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