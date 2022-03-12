البرتغالي رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم

لندن-سانا

بات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي الهداف التاريخي لكرة القدم.

ونجح رونالدو في تحقيق هذا الإنجاز بعد وصوله إلى الهدف 807 محطماً الرقم المسجل باسم النمساوي جوزيف بيكان 805 وذلك بفضل الأهداف الثلاثة التي سجلها في مرمى فريق توتنهام ضمن منافسات مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنكليزي.

ورفع رونالدو 37 عاماً رصيده إلى 13 هدفاً في الدوري بعد مرور 29 جولة ليحتل وصافة ترتيب الهدافين خلف النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول.

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