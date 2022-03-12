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الرئاسة الفلسطينية تدين مخططات الاحتلال الاستيطانية في القدس

2022-03-12

القدس المحتلة-سانا

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن مدينة القدس المحتلة بمقدساتها وأحيائها خط أحمر لا يمكن السكوت عن المساس به إطلاقاً.

وأدانت الرئاسة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي عن مخططات جديدة لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في عدد من أحياء المدينة المقدسة وسط تجاهل فاضح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددت الرئاسة على أن مصير الاستيطان إلى زوال وأن إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية العادلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

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