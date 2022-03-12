ناريشكين:أساليب الإعلام الغربي تشبه وسائل الدعاية النازية البائدة

موسكو-سانا

شبه مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أساليب وسائل الإعلام الغربية بأساليب وزير الدعاية في ألمانيا النازية يوزف غوبلز.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ناريشكين قوله في مقابلة تلفزيونية: “هناك في دول الغرب اليوم تقنيات خاصة تقوم على بث أنصاف الحقائق ويتعرض الجمهور في ظلها لتأثير عاطفي شديد جداً يوقعهم في حالة من العنفوان بدلاً عن تقديم حجج عقلانية له لكن يتضح أن أسلوب التواصل هذا ليس سوى أسلوب روتيني من أساليب غوبلز ويعلمنا التاريخ أن مفعول هذا الأسلوب قصير جداً”.

وأشار ناريشكين إلى أن الأكاذيب الكامنة في أنصاف الحقائق سرعان ما تدمر مصداقية مصدر المعلومات التي جرى استخدامها للتأثير على وعي الناس بل على جماعات بشرية معينة ومجتمعات بأسرها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency