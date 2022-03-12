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بوليانسكي: العقوبات الغربية ستؤدي لتعزيز الاكتفاء الذاتي الروسي

2022-03-12

نيويورك-سانا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن العقوبات الغربية ضد بلاده لن تؤدي إلا لتعزيز الاكتفاء الذاتي لها.

ورداً على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن العقوبات الغربية هدفها تدمير الاقتصاد الروسي قال بوليانسكي “لن يؤدي رحيل الشركات الأوروبية والأمريكية من روسيا إلا إلى خسارة حصتها في السوق الروسية”.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى فرضت عقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية بحجة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والهادفة لحماية سكان دونباس وتحييد أوكرانيا ونزع سلاحها حماية لأمن روسيا القومي.

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