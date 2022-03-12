اعتقال ألمانية لانتمائها إلى تنظيم (داعش) الإرهابي

برلين-سانا

أعلنت السلطات الألمانية القبض على امرأة لانتمائها إلى تنظيم داعش الإرهابي في مطار فرانكفورت بعدما صدرت بحقها مذكرة توقيف أواخر العام الماضي.

وذكر الادعاء العام الألماني في بيان اليوم أن المرأة سافرت إلى سورية مع زوجها عام 2013 وانضما لتنظيم داعش الإرهابي وبعد مقتل زوجها تزوجت من إرهابيين اثنين في التنظيم على التوالي وعاشت في العراق وسورية حتى مطلع عام 2019.

وحسب الادعاء فإن الإرهابية كانت تدير شبكة تبرعات لتنظيم داعش منذ عبورها إلى تركيا وعودتها إلى ألمانيا وواصلت تقديم الدعم المالي له.

يشار إلى أن الدول الغربية تغاضت وسهلت سفر العديد من مواطنيها إلى دول الشرق الأوسط من أجل الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية فيها ولكن بعد بدء ارتداد الإرهاب إليها وفشل سياساتها الداعمة له بدأت تشدد إجراءاتها الأمنية لمنع عودة الإرهابيين إليها.

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