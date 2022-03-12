خبراء روس يقدمون مساعدة استشارية لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روس آتوم الروسية للطاقة النووية أن محطتي زابروجيسكايا و تشيرنوبيل النوويتين يديرهما الخبراء الأوكرانيون بمساعدة استشارية من الخبراء الروس.

ونقلت وكالة تاس عن المؤسسة قولها في بيان: بمساعدة استشارية من جانبنا يتم الآن إعادة الكهرباء اللازمة لحماية مفاعل محطة تشيرنوبل الخامل والحفاظ على نظام الحماية المادية لمحطة زابروجيسكايا.

وأضاف البيان: يتم تحديد الاحتياجات ذات الأولوية للمحطتين لضمان التشغيل الآمن والمستدام لمفاعلاتهما مشيراً إلى أنه يتم التعاون بين المتخصصين الروس والأوكرانيين وعقد الاجتماعات الدورية بينهما.

وأوضح البيان أن تدابير ضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية الأوكرانية يتم تنفيذها في ظل اتصالات مكثفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن القوميين الأوكرانيين ارتكبوا استفزازاً خطيراً للغاية من خلال قصف المنشآت التي توفر امدادات الطاقة لمحطة تشيرنوبل للطاقة النووية.

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