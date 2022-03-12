القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية وثلاث مسيرات

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أسقطت اليوم مروحية أوكرانية من طراز مي 24 وثلاث مسيرات بينها واحدة من طراز بيرقدار تي بي 2 في إطار العملية الخاصة لحماية سكان دونباس.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم “إن القوات الجوية الروسية والطائرات بدون طيار ضربت 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا بما في ذلك أربعة مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات وثلاث منشآت رادار ومحطة قيادة إلكترونية واحدة وستة مستودعات للذخيرة والوقود و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية.

وأوضح المتحدث أن حصيلة العمليات منذ انطلاق العملية الخاصة هي تدمير 61 طائرة هليكوبتر و126 طائرة بدون طيار و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و118 قاذفة صواريخ متعددة و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات المسلحة الروسية واصلت هجومها على جبهة واسعة وفرضت سيطرتها على بلدات نوفواندريفاكا وكيريلوفكا كما وصلت إلى خط نوفومايورسكو-بافلوفكا-نيكولسكو-فلاديميروفا-بلاغوديت حيث تقدمت اليوم لمسافة 12 كيلومتراً.

وقال كوناشينكوف “إن قوات لوغانسك الشعبية سيطرت على بلدات فوغوريا ويوث وعلى جنوب ووسط بلدة بوباسنايا بينما واصلت وحدات أخرى التقدم باتجاه ضواحي مدينة سيفرودونيتسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الروسية قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة لحماية دونباس.

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