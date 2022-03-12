طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة قطبية المنشأ يمتد في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بارداً وغائماً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والوسطى والجزيرة وتكون ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية.

ويستمر الجو ليلاً شديد البرودة وخاصة على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الجليد وحدوث الصقيع وتشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…