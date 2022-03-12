وفاة شخص جراء اصطدام قطار بدراجة نارية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

توفي شاب وأصيب اثنان آخران بجروح من جراء اصطدام قطار بدراجة نارية كانوا يستقلونها وذلك عند ممر الشركة العامة للبناء والتعمير في اللاذقية.

وذكر مدير فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس فادي نصير في تصريح لمراسل سانا أن الدراجة عبرت سكة الحديد لحظة مرور قاطرة كانت تقوم بتأمين قطار شحن الحصويات العائد من محطة شربيت في اللاذقية.

من جهته قال مصدر طبي في مشفى تشرين الجامعي “إن ثلاثة شبان وصلوا إلى المشفى جراء الحادث تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً مشيراً إلى أن أحدهم وصل متوفياً فيما تتم متابعة الحالة الصحية للمصابين الآخرين وحالة أحدهما حرجة”.

بسام ابراهيم

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