دوري الشباب بكرة القدم.. العربي يتعادل مع جبلة والنواعير يتغلب على الطليعة

محافظات-سانا

حسم فريق النواعير ديربي حماة بدوري كرة القدم لفئة الشباب بفوزه على الطليعة بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض الملعب الصناعي بحماة في الجولة السادسة من مرحلة الإياب.

وسجل أهداف النواعير يوسف الصحن هدفاً وبلال الشيخ نجارين ثلاثة أهداف.

وخلال الجولة ذاتها تعادل العربي مع جبلة بهدفين لمثلهما خلال مباراتهما على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بالسويداء وسجل لجبلة محمد العلاوي ومحمود مهنا بينما سجل للعربي محمد سرحان وعمر باكير.

كما فاز الحرية على الوحدة 3-1 وبالتعادل السلبي انتهت مباريات الاتحاد مع الكرامة والوثبة مع حطين والمحافظة مع الجيش.

وعلى ضوء هذه النتائج بقي الاتحاد بالصدارة برصيد 42 نقطة يليه الوثبة بـ 37 نقطة ثم الوحدة بـ 33 نقطة فجبلة بـ 29 نقطة وتشرين والجيش والكرامة بـ 27 نقطة لكل منهم والمحافظة بـ 26 نقطة والنواعير بـ 23 نقطة والطليعة بـ 21 نقطة والحرية وحطين بـ20 نقطة لكل منهما فالعربي بـ 17 نقطة ثم الجهاد بـ3 نقاط.

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