فنية الكيك بوكسينغ في السويداء تقيم تجارب لانتقاء منتخب المحافظة

السويداء-سانا

بمشاركة لاعبين من أندية العربي والثعلة وشقا أقامت اللجنة الفنية للكيك بوكسينغ والمواي تاي والفنون القتالية المختلطة بالسويداء اليوم تجارب لانتقاء منتخب المحافظة للشباب والرجال تحضيرا لبطولة الجمهورية التي ستقام لاحقاً.

وفاز بالمراكز الأولى للتجارب التي استضافتها صالة الملاكمة بمدينة المزرعة الرياضية بأسلوب الفل كونتاكت للشباب كل من قصي عبد السلام بوزن 57 كغ ووسام أبو فخر بوزن 60 كغ ومحمود أبو فخر بوزن 67 كغ وهايل أبو فخر بوزن 71 كغ وأحمد الحلبي بوزن 75 كغ.

وجاء أولاً بالأسلوب ذاته لفئة الرجال كل من نائل أبو حسون بوزن 51 كغ وكريم القنطار بوزن 54 كغ وغنام الدعبل بوزن 57 كغ وأمير زهر الدين بوزن 81 كغ وأسامة غيث بوزن فوق 91 كغ.

وفي أسلوب كي ون نال المركز الأول بوزن 75 كغ للرجال اللاعب فهد بريك فيما فاز بالمواي تاي للرجال تمام علاء الدين بوزن 67 كغ وللشباب تيم علاء الدين بوزن 47 كغ.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي والفنون القتالية المختلطة راضي الحمد إلى أن البطولة شهدت مستوى فنياً جيداً وسيتم بناء على نتائجها دعوة اللاعبين الفائزين لمعسكر تدريبي يومي استعداداً لبطولة الجمهورية المقررة في التاسع عشر من الشهر الحالي.

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