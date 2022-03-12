ضبط أسطوانات غاز منزلي بسبب التلاعب بأوزانها في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبطت الضابطة العدلية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق بالتعاون مع مديرية ناحية الكسوة ليل أمس سيارة محملة بـ 325 أسطوانة غاز منزلي لقيام صاحبها بشكل مخالف بالتلاعب بأوزان الأسطوانات.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سائر شيحا أن الأسطوانات المضبوطة تعود لمحل لديه رخصة لتوزيع الغاز وتم ضبط وصلات لنقل سائل الغاز إلى (بوابير) فارغة داخل المحل دون حيازة رخصة لذلك لافتاً إلى أنه تم نقل السيارة لمقر ناحية الكسوة ووزن كامل الكمية بحضور مدير الناحية ورئيس مجلس مدينة الكسوة.

وأشار شيحا إلى أنه تبين بالفحص والتدقيق وجود 295 أسطوانة بوزن نظامي 24 كيلوغراماً للأسطوانة الواحدة وسبع أسطوانات فارغة إضافة إلى 23 أسطوانة بأوزان زائدة من 26 إلى 30 كيلوغراماً بهدف الاستفادة من فارق الوزن إما في تعبئة (البوابير) أو الأسطوانات الفارغة وبيعها للمواطنين وتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من ذلك.

ولفت شيحا إلى أنه بعد الحجز على الكميات المضبوطة تم تحويل المتورطين للقضاء المختص ومازالت التحقيقات مستمرة بشأن الوزن الزائد ومصدره.

علي عجيب

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