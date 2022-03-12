حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

وبينت إدارة المرور في نشرتها بعد ظهر اليوم أن جميع الطرق في محافظة حمص سالكة عداً طريق شين ضهر القصير مشتى الحلو سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة اللاذقية جميع الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية صلنفة وطريق صلنفة محطة البث الغاب وطريق جوبة برغال صلنفة وطريق مركبة القرداحة وطريق مركبة مقامات بني هاشم وطريق جوبة برغال الغاب وطريق اسطمنا القرداحة وطريق بيت ياشوط الغاب وطريق بيت ياشوط المنيزلة وطريق بسطوير خرايب سالم وطريق عين الشرقية قرن حلية بترياس وطريق بيت ياشوط حلبكو وطريق بيت ياشوط بسمالخ غير سالكة بسبب تراكم الثلوج فيما طريق بيت ياشوط بشيلي سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة طرطوس كل الطرق سالكة عدا طريق العنازة الدردارة التون الجرد الفروخية بصرمون الحديدية خربة السنديانة وطريق مصييت بيت جاش نجل الجرد وطريق الشيخ علي المجدل وطريق العليقة فافان في منطقة بانياس غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي منطقة القدموس طريق القدموس الطواحين وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية الطواحين غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة حماة كل الطرق سالكة عدا طريق نهر البارد بيت ياشوط وطريق شطحة جوبة برغال وطريق عين الكروم القرندح وطريق جورين صلنفة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وكل الطرق في محافظة القنيطرة سالكة عدا طريق خان أرنبه حضر غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا طريق شهبا نمرة وشهبا غيضة وطريق أم ظبيب نمرة سالكة بصعوبة بسب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة ومن فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز كاستخدام الهاتف المحمول أو القراءة أثناء القيادة.

يشار إلى أن إدارة المرور خصصت الأرقام الهاتفية 5422703 /5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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