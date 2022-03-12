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عــاجــل الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على حقيقة الوضع الإنساني في مناطق إجراء العملية الروسية بأوكرانيا

من أول بطولة للجمهورية برياضة الجوجيتسو

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