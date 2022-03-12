الطليعة يحرز لقب بطولة حماة بكرة القدم لفئة الأشبال

حماة-سانا

أحرز فريق الطليعة لقب بطولة حماة بكرة القدم لفئة الأشبال بعد احتلاله المركز الأول في ختام منافسات الدور الثاني والتي شاركت فيها أربعة أندية.

وحقق الطليعة اللقب بعد فوزه على فريقي العمال وشرطة حماة وتعادله مع النواعير فيما احتل عمال حماة المركز الثاني.

وتوج لاعب عمال حماة عبد الهادي الحريري بلقب هداف البطولة فيما منحت اللجنة المنظمة فريق النواعير كأس الفريق المثالي.

ومن المقرر أن يشارك فريق الطليعة وعمال حماة في بطولة القطر بفئة الناشئين للموسم الحالي.

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