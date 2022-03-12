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عــاجــل الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس على حقيقة الوضع الإنساني في مناطق إجراء العملية الروسية بأوكرانيا

عرض لفرقة يائيل للمسرح الراقص على خشبة مسرح الحمراء

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