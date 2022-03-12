عرض لفرقة يائيل للمسرح الراقص على خشبة مسرح الحمراء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تطالب بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-03-12
السفير خضور: سورية أوفت بالتزاماتها حيال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
2022-03-11
وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية يزور جناح سورية في إكسبو دبي
2022-03-10
لافروف يبحث مع بيدرسون تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين دون تسييس وشروط مسبقة
2022-03-10
كانغ خلال لقائه سفير سورية في كوريا الديمقراطية: علاقات بلدينا متجذرة وتتطور باستمرار
2022-03-10
الضحاك: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس (ملف الكيميائي) في سورية
2022-03-10
حزب موريتاني وشبكة المجتمع المدني المغاربي: نقف إلى جانب سورية
2022-03-10
محليات
تأمين عدد من السيارات العالقة بالثلوج بريف السويداء الشرقي
2022-03-12
العشرات من المطلوبين يسوون أوضاعهم في مدينة دير الزور وتل عرن ودير حافر في حلب
2022-03-12
عودة التيار الكهربائي إلى محافظة القنيطرة عبر خط التوتر المتوسط البديل
2022-03-12
الانتهاء من حفر وإكساء 3 آبار جديدة في السويداء
2022-03-12
هطولات مطرية في جميع المحافظات أغزرها 45 مم في حمص
2022-03-12
أعطال متعددة بخطوط التوتر الكهربائي بحمص جراء الأحوال الجوية
2022-03-12
إعادة فتح الموانئ والمراسي البحرية بعد انحسار الفعالية الجوية
2022-03-12
رياضة
الطليعة يحرز لقب بطولة حماة بكرة القدم لفئة الأشبال
2022-03-12
مشاركة واسعة في أول بطولة للجمهورية برياضة الجوجيتسو
2022-03-12
أربع ميداليات لسورية في بطولة كأس آسيا للدواثلون
2022-03-12
ليل وسانت إيتيان يتعادلان في الدوري الفرنسي
2022-03-12
برونزيتان لسورية في بطولة آسيا للملاكمة
2022-03-11
في دوري كرة السلة.. الاتحاد يتغلب على الفيحاء والنواعير يحقق مفاجأة
2022-03-11
الأحد القادم.. انطلاق بطولة الجامعات الأولى للسباقات الالكترونية والكارتينغ
2022-03-11
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2022-03-11
سيدتان من السويداء تؤسسان مشاريع متناهية الصغر بمجالات مختلفة
2022-03-11
انخفاض أسعار الذهب
2022-03-11
اجتماعان في وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية
2022-03-10
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ 40 عاماً
2022-03-10
100 شركة صناعية في سوق العيلة ضمن فعاليات مهرجان صنع بسورية في دوما
2022-03-10
كيف تجاوزت دهانات أمية الصعوبات التسويقية وباعت بقيمة مليار ليرة؟
2022-03-10
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عرض لفرقة يائيل للمسرح الراقص على خشبة مسرح الحمراء
2022-03-12
تصوير: اسماعيل حسن
فرقة يائيل للمسرح الراقص
2022-03-12
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