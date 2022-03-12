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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيران تطالب بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
2022-03-12
السفير خضور: سورية أوفت بالتزاماتها حيال معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
2022-03-11
وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية يزور جناح سورية في إكسبو دبي
2022-03-10
لافروف يبحث مع بيدرسون تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين دون تسييس وشروط مسبقة
2022-03-10
كانغ خلال لقائه سفير سورية في كوريا الديمقراطية: علاقات بلدينا متجذرة وتتطور باستمرار
2022-03-10
الضحاك: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس (ملف الكيميائي) في سورية
2022-03-10
حزب موريتاني وشبكة المجتمع المدني المغاربي: نقف إلى جانب سورية
2022-03-10
محليات
إعادة فتح الموانئ والمراسي البحرية بعد انحسار الفعالية الجوية
2022-03-12
ثلوج بمرتفعات السويداء تتراوح بين 5 و10 سم
2022-03-12
حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة صباح اليوم
2022-03-12
أمطار متوقعة في عدد من المناطق والحرارة أدنى من معدلاتها
2022-03-12
120 خريجاً من دورات التدريب المهني بحلب
2022-03-11
تضرر شبكة الاتصالات في ريف حماة جراء العاصفة
2022-03-11
ضبط مستودع ذخيرة من مخلفات الإرهابيين بريف حماة
2022-03-11
رياضة
ليل وسانت إيتيان يتعادلان في الدوري الفرنسي
2022-03-12
برونزيتان لسورية في بطولة آسيا للملاكمة
2022-03-11
في دوري كرة السلة.. الاتحاد يتغلب على الفيحاء والنواعير يحقق مفاجأة
2022-03-11
الأحد القادم.. انطلاق بطولة الجامعات الأولى للسباقات الالكترونية والكارتينغ
2022-03-11
اللجنة الفنية لبناء الأجسام بحلب تقيم بطولة المحافظة بفئة الشباب
2022-03-11
ماتيب يحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنكليزي في شباط
2022-03-11
الوثبة يواصل صدارته وتشرين مستمر بملاحقته
2022-03-11
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2022-03-11
سيدتان من السويداء تؤسسان مشاريع متناهية الصغر بمجالات مختلفة
2022-03-11
انخفاض أسعار الذهب
2022-03-11
اجتماعان في وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية
2022-03-10
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ 40 عاماً
2022-03-10
100 شركة صناعية في سوق العيلة ضمن فعاليات مهرجان صنع بسورية في دوما
2022-03-10
كيف تجاوزت دهانات أمية الصعوبات التسويقية وباعت بقيمة مليار ليرة؟
2022-03-10
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2022-03-12
2022-03-12
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