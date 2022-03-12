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2022-03-12

 

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إعادة فتح الموانئ والمراسي البحرية بعد انحسار الفعالية الجوية

دمشق- سانا أعلنت المديرية العامة للموانئ عن إعادة فتح الموانئ والمراسي البحرية

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