أربع ميداليات لسورية في بطولة آسيا للدواثلون

المنامة- سانا

أحرز منتخب سورية للدواثلون أربع ميداليات متنوعة ذهبية وفضيتان وبرونزية في بطولة آسيا للدواثلون للفئات العمرية المقامة حالياً في البحرين.

وتوج اللاعب محمد ياسرجي بالميدالية الذهبية وكانت الفضية من نصيب اللاعبين إيهاب خلوف وأحمد حلوة بينما أحرز عدنان الصفدي الميدالية البرونزية.

يشار إلى أنه يشارك في البطولة منتخبات سورية والإمارات والعراق والأردن والبحرين والفلبين وأستراليا ونيوزيلندا وإيران وكازاخستان.

وتتضمن رياضة الدواثلون ألعاب الجري والدراجات الهوائية ثم الجري مجدداً بينما تتضمن رياضة الترايثلون الجري والدراجات والسباحة.

هناء صقور

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