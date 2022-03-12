دونيتسك: إجلاء 217 شخصاً من ماريوبول الأوكرانية

دونيتسك-سانا

أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية إجلاء 217 شخصاً من مدينة ماريوبول الأوكرانية وضواحيها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المقر قوله في بيان اليوم إنه “تم خلال الساعات الماضية إجلاء 217 شخصاً من بينهم 25 طفلاً من ماريوبول والضواحي المحيطة بها إلى بيزيمينو بمنطقة نوفوازوفسكي” مشيراً إلى أنه تم نقل المجموعة إلى نقطة تقديم المساعدة للسكان والتي نظمتها الوزارة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وكانت السلطات الروسية أعلنت أمس بدء سريان هدنة إنسانية جديدة في عدد من المناطق الأوكرانية حيث تجاوز مجموع الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا 220 ألف شخص بينهم أكثر من 50 ألفاً يحملون الجنسية الروسية والآخرون من مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا ودول أخرى.

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