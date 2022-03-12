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لحظة بلحظة… اليوم السابع عشر للعملية الروسية الخاصة لحماية دونباس

2022-03-12

  • الدفاع الروسية تنشر فيديوهات لاستخدام مروحيات (كا 52) وتدميرها قوافل للقوات الأوكرانية
  • القوات الجوية الروسية تدمر مطاراً عسكرياً في مدينة فاسيلكوف ومركزاً رئيسياً للاستخبارات الإذاعية والالكترونية الأوكرانية في منطقة بروفوري.
  • الدفاع الروسية: قواتنا قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة لحماية دونباس
  • وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يستولي في سياق العمليات الهجومية الناجحة ضد القوميين الأوكرانيين على عدد كبير من منظومات الدفاع الجوي المحمولة

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