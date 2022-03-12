مصرع شخصين بانفجار للغاز بمقاطعة فورونيج في روسيا

موسكو-سانا

لقي شخصان مصرعهما بانفجار للغاز اليوم بمقاطعة فورونيج في روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر في مديرية حالات الطوارئ بالمقاطعة قوله “إن مزيجاً للغاز والهواء انفجر في مبنى سكني بمدينة فورونيج وتسبب باندلاع حريق”.

وأوضح المصدر أن المديرية تلقت بلاغاً يفيد بحدوث انفجار لمزيج من الغاز والهواء في مبنى سكني من تسعة طوابق متعدد المداخل بمدينة فورونيج تلاه اندلاع حريق ما أسفر عن انهيار السقف بين الطابقين الثالث والرابع واندلاع حريق على مساحة 120 متراً مربعاً مبيناً أنه “وفقاً للمعلومات الأولية المتوفرة توفي شخصان نتيجة للحادث”.

ولفت المصدر إلى أن رجال الأطفاء تمكنوا من إخماد النيران و تم إجلاء 113 شخصاً من سكان المبنى خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ مشيراً إلى أن السلطات المحلية تقوم في الوقت الراهن بإعداد مراكز إيواء مؤقتة لسكان المبنى المنكوب.

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