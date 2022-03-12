الخارجية الروسية: تصريحات كييف حول محطة تشيرنوبل مضللة

موسكو-سانا

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات كييف عن “تهديد تشكله محطة تشيرنوبل النووية بعد أن سيطرت عليها القوات الروسية” بأنها مضللة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم إن “تصريحات كييف حول محطة تشيرنوبل لا تتوافق مع الواقع وهي معلومات مضللة”.

يشار إلى أن الجيش الروسي سيطر على محطة “تشيرنوبل” في الأيام الأولى لعمليته العسكرية في أوكرانيا لمنع وصول الزمر النازية إليها في إطار نزع السلاح الأوكراني ومنع أي محاولات لكييف للحصول على اليورانيوم من المحطة المذكورة لصنع سلاح نووي.

ولا يزال أكثر من 2000 موظف يعملون في المحطة التي تؤمنها القوات الروسية لأنها تتطلب إدارة مستمرة لمنع كارثة نووية.

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