مينسك: بوتين ولوكاشينكو اتفقا على خطوات مشتركة لمواجهة العقوبات الغربية

مينسك-سانا

أعلنت الرئاسة البيلاروسية أن الرئيسين البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والروسي فلاديمير بوتين اتفقا خلال مباحثاتهما اليوم في موسكو على خطوات مشتركة لمواجهة العقوبات الغربية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي ناتاليا إيسمونت قولها إن “جزءا من المحادثات بين بوتين ولوكاشينكو خصص للقضايا الملحة في العلاقات الثنائية والتعاون في وجه الضغوط الشديدة من الغرب والولايات المتحدة والحرب الهجينة المستمرة ضد روسيا وبيلاروس”.

وأضافت إن “الرئيسين الروسي والبيلاروسي اتفقا على خطوات مشتركة للدعم المتبادل لمواجهة العقوبات والحفاظ على استقرار أسعار حوامل الطاقة في البلدين” مشيرة إلى أن “قضايا التعاون في الصناعة والزراعة والشحن والقطاع المالي تضمنتها المباحثات بين الجانبين”.

وكان بوتين ولوكاشينكو بحثا خلال لقائهما في موسكو اليوم سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا والتعاون بين روسيا وبيلاروس في مواجهة العقوبات الغربية.