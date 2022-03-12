الدوما الروسي يحذر الأوكرانيين من مساعي زيلينسكي لإغراق بلادهم بالفوضى

موسكو-سانا

حذر عضو مجلس الدوما الروسي ورئيس اتحاد متطوعي دونباس ألكسندر بورودي الأوكرانيين من أن رئيسهم فلاديمير زيلينسكي يسعى لإغراق بلادهم في الفوضى.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بورودي قوله اليوم “إن زيلينسكي يعول على دفع أوكرانيا لحالة من الفوضى وهذا يعتبر قسوة تامة تجاه الشعب الأوكراني الذي يحكمه طوال السنوات الماضية” مشيراً إلى أن “زيلينسكي يحقق رغبات الغرب بإشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين الأوكرانيين في الصراع مع روسيا”.

ولفت بورودي إلى أن الدول الغربية باتت تفهم أنها تخسر الأراضي التي استخدمتها لجعلها منطلقاً ضد روسيا.