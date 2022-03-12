120 خريجاً من دورات التدريب المهني بحلب

حلب-سانا

بمشاركة 120 متدرباً ومتدربة أقامت طائفة الأرمن البروتستانت بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط حفلاً لخريجي دورات التدريب المهني في نسختها الثالثة على مسرح كيفورك يسايان بحلب والبالغ عددها 14 مهنة وحرفة بمختلف الاختصاصات من صيانة الحواسيب والأجهزة الخلوية والمونتاج والتصوير والحلاقة وصناعة الحلويات والخياطة.

وأشار المهندس رامي مارتيني وزير السياحة في تصريح للصحفيين إلى أهمية تمكين مهارات الجيل الشاب وتعزيز قدراته على المشاركة في بناء المجتمع وتحويل أحلامهم إلى مشاريع صغيرة وتنموية تسهم في إعادة إعمار الوطن لكونه يشكل الركيزة الأساسية لافتاً إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المحلي بمختلف مكوناته وطوائفه في تقديم الدعم والخدمات بما يسهم في بناء غد أفضل لأبناء سورية.

وبين القس هاروتيون سليميان رئيس طائفة الأرمن البروتستانت أن المشروع يهدف إلى تقديم التدريبات العملية والنظرية للشباب والشابات وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل والحياة العملية والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم كل المستلزمات والمعدات العملية اللازمة للانطلاق بمشاريعهم الصغيرة التي تسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشكل نافذة للانفتاح على المجتمع.

وأشارت ماريا بوشكزنيان منسقة برنامج التدريب المهني إلى أهمية تأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بمهارات تسهم في اتقان العمل بإشراف كوادر متخصصة تقدم معلومات مهمة تمكنهم من أن يكونوا أصحاب مهن موضحة أن عدداً من المتدربين المتفوقين اتبعوا دورة ريادة الأعمال.

وقالت المدربة يولا غندور خبيرة التجميل ان عدد ساعات التدريب بلغ 48 ساعة موزعة على 24 جلسة وفق برنامج مدروس حيث تم تعريف المتدربات بالمهارات والخبرة العملية التي تساعدهن في افتتاح مشاريعهن الخاصة.

ولفتت المتدربة لوري أصلانيان من مهنة صناعة الحلويات إلى أن الدورة ساهمت في تعزيز قدراتها ومهاراتها العملية والعمل الجماعي والاعتماد على الذات فيما بينت ميشلين دوشة من مهنة المكياج أن الدورة عرفتها بأساسيات المكياج وتنسيق الألوان وكيفية التسويق للأعمال وتوسيعها في حين أشار المتدرب محمد مفيد مهروسة من مهنة صيانة الأجهزة الخلوية إلى أنه اكتسب الخبرة المهنية وربط المعلومات النظرية مع الواقع العملي وكيفية تأسيس مشاريع صغيرة وتحويل الموهبة إلى احتراف.

حضر الحفل محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي وعدد من المديرين وحشد من المعنيين.

بريوان محمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency