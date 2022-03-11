الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف انتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.

واوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة وفا أن قوات الاحتلال تمعن في اعتداءاتها بحق الفلسطينيين كما تتصاعد انتهاكات المستوطنين في بلدات بيتا وبيت دجن بنابلس وكفر قدوم بقلقيلية وباب الزاوية وسط الخليل والتي أدت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بينهم صحفيون.

ولفتت الخارجية إلى أن جرائم الاحتلال ومستوطنيه تتواصل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي في انتهاك صارخ لكل المواثيق والقوانين الدولية داعية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.