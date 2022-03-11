موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3346 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية لحماية دونباس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف قوله للصحفيين اليوم إن “الطيران والدفاع الجوي الروسي أسقط ثلاث طائرات مسيرة بينها طائرتا “بيرقدار” وتم تدمير أربعة مراكز قيادة وثلاث منظومات دفاع جوي وثلاثة مستودعات للذخيرة بالإضافة إلى 63 مخزن أسلحة” خلال عمليات اليوم.

وأضاف كوناشينكوف أن “القوات المسلحة الروسية تابعت هجومها على جبهة واسعة ووصلت إلى خط نوفو دونتسكوي ونوفو مايورسكويه وإيجوروفكا بعمق 11 كيلومتراً”.

وتابع: “منذ بداية العملية دمرنا 3346 موقعاً عسكرياً في أوكرانيا و121 طائرة دون طيار و1067 دبابة ومدرعة و114 راجمة صواريخ و412 مدفعاً ميدانياً و862 قطعة عربة عسكرية”.

ونبه كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة الموزعة في كييف والتي أرسلت من الغرب تشكل تهديداً بشن هجمات إرهابية على الطائرات المدنية مؤكداً أن الجيش الروسي سيواصل البحث عن منظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تخلى عنها القوميون المتطرفون وستتم مصادرتها لمنع سقوط هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين وتصديرها خارج أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى أن مسلحين أوكرانيين فجروا في خاركوف مبنى معهد الفيزياء والتكنولوجيا مشيرة إلى أن هناك نحو 50 موظفاً في المعهد تحت أنقاض المبنى.

كما أكدت الوزارة أن مدينة ماريوبول محاصرة والطرق ملغومة من قبل القوميين المتطرفين الأوكرانيين مشيرة إلى أن المسلحين يطلقون النار عشوائياً بينما تستغل القوات الأوكرانية “فترة الصمت” لإعادة تجميع صفوفها والانتقال إلى مواقع أكثر فائدة.

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