إيران تحمل واشنطن مسؤولية عدم حل مشكلات رئيسية في محادثات فيينا

طهران-سانا

حمل المستشار في الوفد الإيراني المفاوض في محادثات فيينا حول البرنامج النووي لبلاده محمد مرندي الولايات المتحدة الامريكية مسؤولية المشكلات الرئيسية المتبقية في المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية منذ العام 2015.

وفي تغريدة له على حسابه بموقع تويتر قال مرندي: إن القرصنة الأمريكية ومصادرة سفينتين تحملان شحنات نفطية إيرانية وبقاء تصنيفات إرهابية ومطالب أمريكية جديدة بالإضافة إلى عدم إخراج المزيد من الشركات والأفراد من نظام عقوبات “الضغوط القصوى” هي مشكلات رئيسية يجب أن تعالج وتحل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أعلن في وقت سابق اليوم عن تعليق مؤقت لمحادثات فيينا بين إيران ومجموعة أربعة زائد واحد معتبراً أن ذلك يمثل استراحة تمهد الطريق لتسوية القضايا المتبقية والعودة النهائية.

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