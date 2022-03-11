تضرر الزراعات المحمية وشبكة الاتصالات جراء العاصفة في طرطوس

طرطوس-سانا

أدت العاصفة التي تتعرض لها محافظة طرطوس منذ مساء أمس إلى حدوث أضرار في الزراعات المحمية وشبكة الاتصالات بالمحافظة.

وأوضح المهندس حيدر شاهين مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس في تصريح لمراسلة سانا أن التنين البحري الذي ضرب منطقتي البساتين والقلوع في بانياس أدى إلى تضرر نحو 40 بيتاً بلاستيكياً من مختلف المزروعات موضحاً أن اللجان المختصة باشرت بحصر الأضرار حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن نسبة الضرر في البيوت البلاستيكية تراوحت بين 20 و100 بالمئة.

من جهته بين مدير شركة اتصالات طرطوس المهندس بديع ونوس في تصريح مماثل أن صاعقة كهربائية ضربت مركز الاتصالات في قرية تعنيتا بريف بانياس أدت إلى خروج كرت التحكم الخاص بالمركز عن الخدمة لافتاً إلى أن الورشات الفنية التابعة للمديرية في تلك المنطقة باشرت على الفور باستبدال الكرت وعودة الخدمات للمركز بشكل طبيعي.

وأوضح ونوس أن العاصفة التي تعرضت لها جزيرة أرواد ايضا أدت إلى تضرر الوصلة الميكروية نتيجة وجودها على البرج في مكان مرتفع ما أدى إلى تعطل القسم الخاص بالمكالمات في حين تستمر خدمة الانترنت فيها مشيراً إلى أن البدء بإصلاح الوصلة سيتم فور هدوء العاصفة وإن كان هناك احتمال لعودة الخدمة تلقائياً وهذا أمر يحدث عادة بعد هدوء الرياح القوية.

فاطمة حسين

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