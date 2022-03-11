صحيفة أمريكية تكشف سبب امتناع واشنطن عن تزويد كييف بأسلحة متطورة

واشنطن-سانا

كشفت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن امتناع واشنطن إرسال اسلحة متطورة وباهظة الثمن إلى أوكرانيا رغم إعلانها دعم سلطات كييف بالحرب ضد روسيا وإغداقها بمعدات عسكرية.

وأوضحت المجلة أن رفض الولايات المتحدة إرسال أسلحتها المتطورة الأكثر تقدماً وباهظة الثمن إلى أوكرانيا يعود إلى خشيتها من أن يتسلمها الجيش الروسي الذي يستطيع كشف محتواها وسرقة التكنولوجيا الأمريكية.

ولفتت المجلة في الوقت ذاته إلى أن كل ما زودته واشنطن لسلطات كييف لا يتجاوز أنظمة صواريخ ستينغر “أرض جو” التي تعد منصات أبسط من غيرها.

وكان الأوكرانيون وجهوا مناشدات عديدة للولايات المتحدة لتزويدهم بالمزيد من الأسلحة وخاصة المضادة للطائرات والدبابات.

كما كشفت المجلة عن محاولة واشنطن استغلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا للاستيلاء على بعض معدات الجيش الروسي قد تحتوي على معلومات قيمة عن قيادة موسكو المشفرة والتحكم في الاتصالات إلا أن ذلك برأي المجلة والعسكريين الأمريكيين غير قابل للتحقيق نظراً لأن روسيا قادرة على اتخاذ إجراءات لتجنب اختراق أنظمتها في حال وقوع أسلحتها بيد أعدائها كما أكد طيار عسكري أمريكي للمجلة.

وتتواصل لليوم السادس عشر على التوالي العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وسط مضي الجيش الروسي بتدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية وتصعيد دول الغرب لتهديداته بفرض مزيد من العقوبات الأحادية على موسكو.

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