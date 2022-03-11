روس كوسموس الروسية: ألحقنا بالغرب خسائر تقدر بـ 12 مليار دولار

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية انها ألحقت بالغرب خسائر تقدر بـ 12 مليار دولار رداً على العقوبات التي فرضت على روسيا.

وقال مدير عام المؤسسة دميتري روغوزين خلال اجتماع أمس مع نواب مجلس الدوما وفقاً لوكالة تاس “يقدر الحجم الإجمالي للخسائر التي قد ألحقناها بالغرب بنحو 8 مليارات دولار أما الخسائر الناتجة عن رفض توريد الصواريخ الفضائية إلى الولايات المتحدة فبلغت 4 مليارات دولار”.

وأشار إلى أن لدى المؤسسة أوراقاً رابحة أخرى سيقدمها في حال استمر الغرب بتصرفاته المعادية تجاه روسيا.

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