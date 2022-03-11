النفط يرتفع ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ كانون الثاني الماضي

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم استمرار المخاوف من تعطل إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية لكنها تتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية لها منذ شهر كانون الثاني الماضي بعد أسبوع آخر حافل بالتقلبات.

وذكرت رويترز أن أسعار النفط ارتفعت ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لكنها تراجعت قليلاً هذا الأسبوع على أمل بأن تعمل بعض الدول المنتجة على زيادة المعروض.

لكن المخاوف بشأن تصعيد الحظر على النفط الروسي استمرت وصارت محط تركيز من جديد اليوم حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.86 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى112.19 دولارا للبرميل والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 108.73 دولارات للبرميل.

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