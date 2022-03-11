الاحتلال الإسرائيلي يهدد بهدم 800 منزل فلسطيني في جبل المكبر بالقدس

القدس المحتلة-سانا

لا يكاد يمر يوم دون أن يهدم الاحتلال الإسرائيلي منزلاً أو يعلن مخططاً استيطانياً على أراضي مدينة القدس المحتلة إلى جانب الاعتداء على الفلسطينيين فيها واعتقالهم بهدف التضييق عليهم لتهجيرهم قسرياً وتغيير واقع المدينة الجغرافي والديمغرافي لمصلحة المستوطنين.

ومؤخراً كثف الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة وخاصة هدم البيوت ففي شهر شباط الماضي أجبر ثماني عائلات على هدم منازلها بأيديها وسلم إخطارات بهدم 800 منزل لإقامة 500 وحدة استيطانية مكانها في خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما القرار الأممي 2334 لعام 2016 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ويطالب بوقفه.

عضو لجنة المتابعة في بلدة جبل المكبر طارق عويسات حذر من خطورة هذا المخطط لأنه لا يحرم أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني فحسب بل سيجبرهم على الهجرة قسراً من البلدة من أجل الحصول على السكن مشدداً على أن المقدسيين لن يتخلوا عن منازلهم وأراضيهم وسيواصلون الدفاع عنها ولن يسمحوا للاحتلال بتكرار مأساة النكبة.

من جانبه رئيس اللجنة الشعبية في بلدة جبل المكبر سليمان شعيرات حذر من ممارسات الاحتلال العنصرية تجاه أهل البلدة الذين يواجهون يومياً أبشع عمليات القمع والتنكيل مشيراً إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع دون أن يجبر الاحتلال عائلة على هدم منزلها ليشردها على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يكتفي ببيانات الإدانة لعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون على يد الاحتلال.

عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس راسم عبيدات أكد أن الاحتلال يتبع سياسة استعمارية ممنهجة للاستيلاء على منازل المقدسيين وخاصة في بلدة جبل المكبر عبر استيلائه على مئات الدونمات محذراً في الوقت ذاته من خطورة مخططات الاحتلال الاستيطانية التي بدأ تنفيذها في البلدة القديمة لتزوير تاريخها وطمس معالمها.

وطالب عبيدات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف عمليات الهدم وتوسيع الاستيطان المتواصلة في القدس ومحاسبة مرتكبيها باعتبارها جريمة ترقى لجريمة حرب.

وتأكيداً على رفض ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم عم الإضراب بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة يوم أمس كجزء من برنامج فعاليات أسبوعية أطلقته القوى الوطنية الفلسطينية للتضامن مع أهالي البلدة وخاصة أصحاب المنازل المهددة بالهدم احتجاجاً على سياسة التهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

فهمي الشعراوي

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