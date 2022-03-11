خطيب زاده: تعليق محادثات فيينا بشكل مؤقت

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه تم تعليق محادثات فيينا بين إيران ومجموعة4+1 بشكل مؤقت معتبراً أن ذلك يمثل استراحة تمهد الطريق لتسوية القضايا المتبقية والعودة النهائية.

وفي تغريدة على تويتر اليوم رأى خطيب زاده أن النجاح في الحوار سيكون المحور الرئيسي لجميع الأطراف وأن أي عامل خارجي لن يؤثر على الإرادة المشتركة للتحرك نحو اتفاق جماعي.

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا بدأت في الـ 27 من كانون الأول الماضي حيث استكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية والبت في بعض القضايا الخلافية.

وأشارت التقارير الواردة من فيينا إلى أن هذه المحادثات بلغت مرحلة حاسمة تلزم الأطراف الغربيين باتخاذ قرارات سياسية لحسم الاتفاق النهائي.

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