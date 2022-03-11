إصلاح أعطال كهربائية جراء الأحوال الجوية بطرطوس واللاذقية

طرطوس واللاذقية-سانا

أدت الأحوال الجوية السائدة التي تشهدها طرطوس إلى حدوث أضرار على الشبكة الكهربائية بالمحافظة.

وذكر مدير شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور لمراسلة سانا أن العاصفة أدت إلى سقوط برج في مشتى الحلو وعمودي توتر بمنطقة الدريكيش إضافة إلى وجود بعض الشبكات المتقطعة مشيراً إلى أن كل ورشات الشركة والطوارئ تعمل على إصلاح الأعطال وهي في حال استنفار تام لمعالجة أي أضرار على مدار الـ 24 ساعة.

وفي اللاذقية أدت العاصفة الهوائية إلى وقوع أضرار مادية ناجمة عن سقوط عدد من أعمدة وأكبال الكهرباء والأشجار على الكورنيش البحري بمدينة جبلة.

وذكر قيس سميا مدير قسم كهرباء جبلة لمراسلة سانا أن عمال الصيانة قاموا بإزالة أضرار العاصفة وأكبال الكهرباء المتساقطة على الأرض وإعادة المنظومة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي.

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