10 سم سماكة الثلوج في بلدة حضر بريف القنيطرة وهطولات تزيد من المخزون المائي

القنيطرة-سانا

تشهد بلدات وقرى ريف محافظة القنيطرة الشمالي هطولات ثلجية بسماكات مختلفة منذ فجر اليوم حيث بلغت في بلدة حضر نحو10 سم وجباثا الخشب نحو 7 سم في حين تشهد معظم مناطق المحافظة هطولات مطرية.

وأوضح مدير الزراعة بالقنيطرة المهندس أحمد ذيب لمراسل سانا أن الهطولات المطرية والثلجية ستسهم بتحسين الواقع الزراعي ونمو المزروعات وخاصة البعلية منها كما أن الهطولات الثلجية تقضي على الفطريات ما يحسن الإنتاج الزراعي لكل المحاصيل ويسهم بزيادة النمو والازهار.

ولفت ذيب إلى أن الهطولات المطرية والثلجية في مثل هذا الوقت من السنة تزيد المخزون المائي للمياه الجوفية والسطحية أيضاً.

غسان علي

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