باريس-سانا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اليوم أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض عقوبات على واردات الغاز والنفط الروسية وذلك خلافا لقرار الولايات المتحدة مؤخراً حول هذا الموضوع.

وقال أوربان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تمت تسوية القضية الأكثر أهمية بالنسبة لنا بطريقة مؤاتية.. لن تكون هناك عقوبات يمكن تطبيقها على واردات الغاز أو النفط الروسية” مبيناً أن إمدادات الطاقة في هنغاريا ستكون آمنة في الفترة المقبلة.

ويتعارض قرار الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة التي فرض رئيسها جو بايدن الثلاثاء الماضي حظراً فورياً على واردات النفط والطاقة الروسية.

ووفق اوربان الذي تحدث على هامش قمة يعقدها قادة الاتحاد الأوروبي في باريس فإن الاتحاد لن يحذو حذو امريكا كون أوروبا أكثر اعتمادا على الطاقة التي توفرها روسيا حيث أن 45 بالمئة من الغاز الذي تستورده إيطاليا يأتي من روسيا بينما تزود ألمانيا 55 بالمئة من مشتريات الغاز.

ورفعت أوروبا من عمليات سحب الغاز من مرافق التخزين خلال الأيام الماضية كما زادت مشترياتها من الغاز الروسي وسط ارتفاع الأسعار الفوري الناتج عن الأحوال الجوية والأزمة في أوكرانيا.

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