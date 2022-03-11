بوتين: تسليم الأسلحة المستولى عليها في أوكرانيا لدونيتسك ولوغانسك

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرعاة الغربيين لنظام كييف لا يخفون جمع المرتزقة من جميع أنحاء العالم لأوكرانيا متجاهلين بذلك أعراف القانون الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي: “بالنسبة لتجميع المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.. نحن نرى أنهم لا يخفون هذه المعلومات فالرعاة الغربيون لأوكرانيا والنظام الأوكراني يفعلون ذلك علانية وبشكل سافر متجاهلين جميع أعراف القانون الدولي”.

وأعرب بوتين خلال الاجتماع عن موافقته على اقتراح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن يتم تسليم جميع الأسلحة ولا سيما المصنعة في الغرب التي يتم الاستيلاء عليها في أوكرانيا إلى القوات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين مضيفاً “إذا كان هذا الإجراء يتطلب أي قرارات على المستوى الرئاسي فأنا مستعد لذلك”.

وأشار بوتين من حيث المبدأ إلى موافقته على فكرة حضور متطوعين إلى أوكرانيا للدفاع عن سكان دونباس وقال: “إذا رأيتم اشخاصا يرغبون على أساس طوعي بالقدوم ومساعدة سكان منطقة دونباس وخصوصا ليس بهدف المال.. عليكم التعاون معهم ومساعدتهم على الانتقال والوصول إلى منطقة الحرب”.

بدوره أكد وزير الدفاع شويغو خلال الجلسة أن العملية العسكرية الخاصة التي تجريها موسكو في أوكرانيا تستمر وفقاً للخطط المطروحة بعد أن اقترح في بداية الجلسة نقل أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والدبابات والأسلحة الصغيرة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني إلى القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وعرض شويغو خطة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لتعزيز الحدود الغربية الروسية.

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