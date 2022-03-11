الدوما الروسي يوجه باتخاذ تدابير قانونية ضد (ميتا) الأمريكية

موسكو-سانا

أصدر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم تعليمات بإعداد دعوى قضائية استئنافية واتخاذ تدابير فورية ضد شركة “ميتا” الأمريكية المتطرفة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن فولودين قوله خلال جلسة نيابية: “من الصواب توجيه اللجنة الأمنية لإعداد دعوة استئنافية إلى المدعي العام وتشكيل لجنة تحقيق لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه المنصة التي تخوض حرب معلومات ضد روسيا”.

وكانت رسائل البريد الالكتروني الداخلية لشركة “ميتا” كشفت أمس إعطاء الاخيرة أوامر لمشرفى المحتوى بالسماح موءقتا لنشر منشورات تدعو إلى العنف ضد موسكو والجنود الروس في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في تغيير مؤقت لسياسات خطاب الكراهية.

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