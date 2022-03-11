روغوزين يتعهد بإنشاء إنترنت روسي مستقل

موسكو-سانا

تعهد دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” بإنشاء انترنت فضائي مستقل بحلول عام 2025 في روسيا واصفا إياه بأنه “إنترنت لا يقتل”.

ونقلت وكالة تاس عن روغوزين قوله خلال اجتماع مع نواب مجلس الدوما “الأمر سيصبح ممكنا بحلول عام 2025 بفضل إطلاق مجموعات جديدة من الأقمار الصناعية للاتصالات بواسطة صواريخ “سويوز” التي تحررت جراء” قطع العلاقات مع شركة وان ويب البريطانية التي رفضت التخلي عن إطلاق أقمار صناعية عسكرية”.

وشدد روغوزين على ضرورة امتلاك روسيا “إنترنت” فضائياً مستقلاً ومعدات أرضية رخيصة ومتاحة لجميع المواطنين الروس قائلاً: “بعد تحقيق ذلك سنشعر بأننا غير معرضين لأي مخاطر أما الآن فإننا نتعرض لضغط في هذا المجال”.

وأشار روغوزين إلى أن 70 بالمئة من أراضي روسيا يغطيها الجليد الأزلي حيث يصعب مد الألياف البصرية.

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