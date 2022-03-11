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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وفد من الغرفة التجارية العربية البرازيلية يزور جناح سورية في إكسبو دبي
2022-03-10
لافروف يبحث مع بيدرسون تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين دون تسييس وشروط مسبقة
2022-03-10
كانغ خلال لقائه سفير سورية في كوريا الديمقراطية: علاقات بلدينا متجذرة وتتطور باستمرار
2022-03-10
الضحاك: دول معروفة تواصل التغطية على جرائم الإرهابيين وتسييس (ملف الكيميائي) في سورية
2022-03-10
حزب موريتاني وشبكة المجتمع المدني المغاربي: نقف إلى جانب سورية
2022-03-10
كاتب كويتي: نستذكر مواقف سورية مع الكويت وآن الآوان لتعود العلاقات
2022-03-10
إيران تندد بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية
2022-03-09
محليات
هزة أرضية بقوة 3.1 درجات تضرب غرب حلب
2022-03-11
أجواء باردة وثلوج على المرتفعات ورياح تتجاوز سرعتها 95 كم/سا
2022-03-11
أمطار متفاوتة الغزارة في جميع المحافظات
2022-03-11
إغلاق جميع الموانئ البحرية في سورية جراء الأحوال الجوية
2022-03-10
18 ضبطاً تموينياً في درعا خلال أسبوع
2022-03-10
البرلمان الطفلي في حمص يدعو إلى الاهتمام بالرواد
2022-03-10
هيئة التخطيط الإقليمي تنهي دراسة إقليم الساحل
2022-03-10
رياضة
تعادل برشلونة وغلطة سراي بالدوري الأوروبي لكرة القدم
2022-03-11
بنزيما لاعب الأسبوع الأول في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2022-03-11
الوحدة يفوز على الحرية في دوري كرة السلة للرجال
2022-03-10
الوثبة يلتقي الطليعة وتشرين يواجه الشرطة في الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز لكرة القدم
2022-03-10
فنية حمص للشطرنج تقيم بطولة المحافظة للرجال
2022-03-10
أبطاله واعدون في لعبة الكاراتيه.. نادي شقا يتألق في بطولات الجمهورية
2022-03-10
مانشستر سيتي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
2022-03-10
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
2022-03-11
ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ 40 عاماً
2022-03-10
100 شركة صناعية في سوق العيلة ضمن فعاليات مهرجان صنع بسورية في دوما
2022-03-10
كيف تجاوزت دهانات أمية الصعوبات التسويقية وباعت بقيمة مليار ليرة؟
2022-03-10
روسيا تحظر تصدير الحبوب حتى الـ 31 من آب المقبل
2022-03-10
الزراعة العراقية وأكساد تبحثان التعاون في مكافحة التصحر
2022-03-10
التضخم في الولايات المتحدة يبلغ أعلى مستوى منذ 4 عقود
2022-03-10
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