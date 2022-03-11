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2022-03-11

 

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بوتين: تسليم الأسلحة المستولى عليها في أوكرانيا لدونيتسك ولوغانسك

موسكو-سانا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرعاة الغربيين لنظام كييف

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