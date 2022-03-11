تعادل برشلونة وغلطة سراي بالدوري الأوروبي لكرة القدم

مدريد-سانا

تعادل فريقا برشلونة الإسباني وغلطة سراي التركي دون أهداف خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الكامب نو ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ورغم سيطرة الفريق الكتالوني على معظم فترات اللقاء لم ينجح لاعبوه في التسجيل وترجمة الفرص العديدة التي أتيحت لهم لتنتهي المباراة دون أهداف.

ويتم حسم هوية المتأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية الأسبوع المقبل عندما يستضيف غلطة سراي الفريق الكتالوني في تركيا.

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