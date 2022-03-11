الدفاع الروسية: تعطيل أكثر من 3200 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء العملية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عدداً من المنشآت العسكرية الأوكرانية صباح اليوم وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية بما فيها 98 طائرة و118 مسيرة و1041 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة في بيان “إن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسي أسقطت 3 مروحيات و8 مسيرات أوكرانية بينها 5 من طراز بيرقدار تي بي2 خلال اليوم الماضي”.

وأوضح كوناشينكوف أن ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وسلاح الجو أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات و14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

وأضاف “إن العسكريين الروس دمروا أيضاً 113 من راجمات الصواريخ و389 من المدافع و843 من المركبات العسكرية الخاصة وتم قصف مطارات عسكرية وتدميرها بأسلحة دقيقة التصويب حيث تم تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو فرانكوفسك غرب أوكرانيا”.

وبين كوناشينكوف أن العسكريين الروس أسقطوا خلال اليوم المنصرم ثلاث حوامات حربية أوكرانية من طراز مي 24 و8 طائرات مسيرة بما فيها خمس من طراز “بيرقدار” ذات الصناعة التركية.

وقال “إن مجموعة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرت على مدينة فولنوفاخا جنوب غرب دونيتسك كما استولت على بلدات اولغينكا وفيليكا انادول وزيلوني غاي وتقدمت إلى عمق 6 كيلومترات”.

وواصلت القوات المسلحة الروسية عملياتها الهجومية وخرجت إلى مشارف بلدات بيتروفسكويه -يفغينوفكا- اوكتيابرسكويه وبلغ عمق تقدمها 17 كيلومتراً .

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