الصين تؤكد أهمية دعم المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

بكين-سانا

أكد رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ أهمية دعم عملية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتأييد بلاده للجهود المساعدة في تحقيق التسوية السلمية.

وقال تشيانغ في المؤتمر الصحفي السنوي اليوم “الوضع الحالي في أوكرانيا ينذر بالخطر وينبغي بذل كل جهد ممكن لدعم روسيا وأوكرانيا في المفاوضات للتغلب على الصعوبات والتوصل إلى حل سلمي” مضيفاً “أهم الأولويات هي منع تصعيد التوتر أو حتى خروج الوضع عن السيطرة وضرورة توصل المجتمع الدولي وجميع الأطراف إلى توافق”.

وشدد تشيانغ على أن الصين تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لمنع أزمة إنسانية واسعة النطاق مبيناً أن بكين طرحت مبادرة بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا وستواصل تقديم المساعدة الإنسانية لها.

ولفت تشيانغ إلى أن الصين اتبعت دائما سياسة خارجية مستقلة وسلمية وطورت العلاقات الثنائية دون الإضرار بأي طرف ثالث مؤكداً أن بلاده ستطور علاقات التعاون مع كل الأطراف بروح الاحترام والمنفعة المتبادلة.

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