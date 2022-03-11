روسيا تطالب السلطات الأمريكية بوقف أنشطة (ميتا) المتطرفة

واشنطن-سانا

طالبت السفارة الروسية في واشنطن اليوم السلطات الأمريكية بوقف الأنشطة المتطرفة لـ “ميتا” الشركة الأم لموقع فيسبوك واتخاذ الإجراءات لتقديم الجناة إلى العدالة.

وقالت السفارة في بيان أوردته وسائل إعلام روسية “سياسة ميتا العدوانية والإجرامية التي تؤدي إلى التحريض على الكراهية والعداء تجاه الروس سياسة شائنة”.

وأضاف البيان “تصرفات الشركة دليل آخر على حرب المعلومات دون قواعد معلنة في بلدنا حيث أصبحت المؤسسات الإعلامية جنودا لآلة الدعاية للمؤسسة الغربية”.

وكانت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة “ميتا” كشفت أمس إعطاء الأخيرة أوامر لمشرفي المحتوى بالسماح مؤقتاً لنشر منشورات تدعو إلى العنف ضد موسكو والجنود الروس في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في تغيير مؤقت لسياسات خطاب الكراهية.

كما أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أن “ميتا” ستسمح بالثناء على كتيبة “آزوف ” الإرهابية وهو أمر محظور عادة.

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