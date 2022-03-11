موسكو تطلب جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن النشاط البيولوجي الأمريكي في أوكرانيا

نيويورك-سانا

طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة اليوم عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن نائب الممثل الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي اليوم قوله على تويتر إن “البعثة الروسية طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أمس إن الغرض من هذا البحث البيولوجي وغيره من الأبحاث البيولوجية الممولة من البنتاغون في أوكرانيا هو إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض القاتلة مشيرا إلى أن المعامل الأميركية والأوكرانية والجورجية تنفذ مشروعا بالقرب من الحدود الروسية تعتبر فيه الخفافيش ناقلات أسلحة بيولوجية.

وكان عضو مجلس الدوما الروسى نيكولاي نوفيتشكوف قال إن روسيا قد تطلب عقد محكمة دولية بشأن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن موسكو سترسل قريباً وثائق إلى المنظمة حول استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

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